MOTO3

Partiva 16º ed è stato tra i grandi protagonisti di questa domenica Moto3 sul tracciato del MotorLand Aragon. Jeremy Alcoba è stato autore di una grandissima gara in rimonta (marchio della casa) che lo ha visto addirittura giocarsi la vittoria fino all’ultima curva.

Una gara tutt’altro che semplice, con lo spagnolo del Team Kömmerling Gresini Moto3 tra i pochissimi a scegliere la mescola più dura al posteriore, e che il numero 52 ha gestito perfettamente. Prima sfruttando la rimonta di McPhee per rientrare sul quintetto di testa e poi rimanendo in coda al gruppo prima di attaccare a due giri dalla fine.

Sotto la bandiera a scacchi forse un sesto posto agrodolce, con il podio lontano una manciata di millesimi e la vittoria a meno di quattro decimi, ma Jeremy Alcoba ha dimostrato di essere già una realtà di questa categoria.

Domenica da dimenticare velocemente per Gabriel Rodrigo che rimedia due cadute tra warmup e gara. In particolare, l’highside alla curva 13 al primo giro dell’#AragonGP lo costringe ad un passaggio di controllo prima alla clinica mobile e poi all’ospedale di Alcañiz. Nessun problema per l’argentino che sarà regolarmente al via del GP di Alcañiz, sempre al MotorLand tra meno di 5 giorni.

MOTO2

Evidentemente l’aria di casa fa bene ad Edgar Pons che per la seconda volta in stagione trova la zona punti. Quattordicesimo a Barcellona qualche settimana fa, tredicesimo oggi al MotorLand Aragon, lo spagnolo del Team Federal Oil Gresini chiude il primo fine settimana su questo tracciato trovando il miglior risultato in carriera nella classe intermedia. Tre punti che saranno sicuramente di buon auspicio per il prossimo fine settimana per l’#AlcanizGP.

Domenica e forse fine settimana da dimenticare per Nicolò Bulega che oggi partiva indietrissimo (26º) e che non va oltre la 18ª piazza. Tanto lavoro per tutto il team in vista dell’appuntamento successivo al via questo venerdì.

MOTOGP

Motivi diversi hanno portato gli alfieri Aprilia a non esprimersi al meglio durante la gara di oggi al Motorland de Aragòn. Se Aleix ha sofferto problemi di trazione, Bradley ha visto compromessa la sua gara dopo alcune incertezze al via che lo hanno allontanato dal gruppo.

Espargarò ha limitato i danni concludendo tredicesimo in zona punti, a 14 secondi dal vincitore, ma si aspettava decisamente di più su un tracciato storicamente congeniale a lui e alla sua RS-GP. Il recupero di Bradley, che ha tenuto comunque un buon ritmo, si è invece fermato alla diciannovesima posizione finale.