SERIE C FEMMINILE

Castenaso Volley BO 3

Tecnoprotezione Faenza 0

(25-18 25-19 25-15)

FAENZA: Goni 8, Betti 1, Solaroli 1, Zama 4, Spada 6, Tortolani 4, Baldani 3, Scardovi 7, Guardigli n.e, Seganti (L), D’Agostino n.e, Melandri. All.: Casadei

Partita contro la capolista Castenaso per la Tecnoprotezione. Le bolognesi partono subito alla grande e con battute ficcanti mettono in grossa difficoltà la ricezione faentina. La Tecnoprotezione va sotto ma non demorde e con alcuni buoni pallonetti di Scardovi resta in scia della capolista. Purtroppo le faentine non riescono a contenere l’attacco avversario e nonostante i cambi di Bertoni per Solaroli e il doppio cambio Melandri-Betti per Zama-Scardovi il primo set lo vince Castenaso 25-18.

Nel secondo parziale, Faenza parte molto bene e si porta in vantaggio. Sembra la volta buona, ma Castenaso non si fa sorprendere e pian piano rimonta lo svantaggio e piazza un break importante. La Tecnoprotezione cerca di riportarsi sotto e di nuovo coach Casadei propone il doppio cambio precedente e quello tra Tortolani e Baldani per avere soluzioni d’attacco più facili e migliore efficacia a muro. Faenza recupera ma non riesce mai a sopravanzare Castenaso che si aggiudica anche il secondo parziale 25-19.

Nel terzo set le squadre partono punto a punto fino a quando 4 errori di fila in battuta delle faentine impediscono alla Tecnoprotezione di raggiungere Castenaso che resta così davanti e trova la strada spianata per la vittoria finale (25-15).

“Abbiamo incontrato una delle pretendenti alla vittoria finale– esordisce coach Roberto Casadei – che ha mostrato tutto il suo valore. Nonostante il risultato però sono contento perché comunque la squadra ha cercato sempre di giocare e di ribattere alle avversarie. Mi dispiace perché la correlazione muro-difesa che in altre occasioni ci aveva permesso di fare punti, in questa occasione non è stata proprio impeccabile. Sono contento perché abbiamo cercato maggiormente i nostri centrali, peccato per quel black out in battuta nel terzo set. Adesso ci aspetta il Pontevecchio sabato in casa e se sapremo esprimerci come abbiamo fatto con Castenaso, ci potremmo togliere delle soddisfazioni”

Nel prossimo turno la Tecnoprotezione ospiterà sabato alle 17.30 al PalaBubani il Pontevecchio Bologna, ultimo incontro prima della sosta natalizia.

Classifica: ; Progresso Bologna 22; Castenaso 21; Argelato 18; Massa Lombarda 15; Russi e Pontevecchio Bo* 12; Ferrara 9; Tecnoprotezione Faenza 8; Villanova, Liverani Involley e Budrio* 6. * devono ancora riposare

SERIE D MASCHILE

Pallavolo Budrio 3

Stampamondo Faenza 0

(25-10; 25-20; 25-23)

FAENZA: Alpi 5, Righini 6, Lassi 7, Laghi 4, Orlandi 1, Zama, Balducci 1, Moschini 8, Zannoni S. 1, Dalmonte, Rossi M. (L1). All.: Raggi

La Stampamondo cade 3-0 in casa di Budrio nell’ultima trasferta del 2021. Nel primo set, sembra come se la squadra non fosse uscita dagli spogliatoi con i ragazzi che subiscono un parziale pesante già dall’inizio, mostrando difficoltà soprattutto in ricezione.

Nel secondo arriva la reazione e il match diventa punto a punto, ma mancano la solidità e la lucidità nelle azioni fondamentali che avrebbero potuto permettere ai faentini di vincere il set.

Nel terzo, la Stampamondo esprime un buon livello di gioco, mantenendo il vantaggio fino a pochi punti dalla fine del set, ma poi i padroni di casa grazie ad uno sprint finale si aggiudicano la frazione.

La Stampamondo ritornerà in campo giovedì alle 20.30 alla palestra della scuola Strocchi contro la Pietro Pezzi Ravenna, ultimo incontro del 2021.

Classifica: Atlas San Zaccaria 24; Facile Volley Forlì* e Forlì Volley 20; Savena Pallavolo* 16; Pallavolo Budrio 15; Foris Index Involley 13; Pietro Pezzi Ravenna 8;

Argenta Volley 7; Stampamondo Faenza e Orbite Volley Ravenna 5; Pediatrica Bologna 2; * devono ancora riposare