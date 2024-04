No vax imbrattano il muro dell’asilo “Gianni Rodari” a Faenza

Scritte no vax sono comparse sulla scuola “Gianni Rodari” di Cosina, a Faenza. La scoperta è avvenuta stamane, alla riapertura dell’istituto d’infanzia dopo la pausa del fine settimana. La “Gianni Rodari” accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. Sgomento fra i genitori dei bambini che lunedì mattina hanno accompagnato i figli a scuola. Non si sa ancora quando effettivamente siano state fatte le scritte, ormai le solite. Vernice spray rossa, la firma del Gruppo ViVi. Frasi contro l’agenda 2030, contro il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e contro l’ex Ministro Beatrice Lorenzin, che introdusse l’obbligo vaccinale. Frasi anche particolarmente forti, come ad esempio “Bimbo vaxato morto o per sempre malato”. Il personale scolastico ha quindi deciso di coprire le scritte con delle lenzuola bianche.

Per vandalizzare il muro della scuola, i responsabili del gesto hanno dovuto scavalcare, molto probabilmente di notte, la rete di recinzione, in alcuni punti non troppo alta per un adulto. La scuola si trova in via Corleto, in una zona isolata. Attorno campi e aree verdi. Difficilmente qualcuno può aver notato qualcosa.