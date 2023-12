È nata martedì scorso la sezione ANPI della città di Ravenna intitolata a “Natalina Vacchi”, partigiana insignita della medaglia di bronzo al valor militare.

Questa nuova sezione, che conta oltre 300 persone associate, è nata dall’assemblea congiunta, delle sezioni “Resistenza e libertà” e “Luigi Fuschini”, che ne hanno sancito la fusione.

Nel corso della riunione è stato eletto inoltre il Comitato direttivo, composto da 18 ravennati di cui Massimiliano Galanti come presidente e Mirna Saporetti vice-presidente.

“La scelta per il nome è stata quella di rendere omaggio a una donna, grande protagonista della resistenza e partigiana ravennate, operaia figlia di braccianti, che fu barbaramente assassinata dai fascisti e repubblichini locali nel 1944”, commenta Mirna Saporetti.

“Ravenna, Città Medaglia d’oro per la resistenza, è e dovrà continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli antifascisti” – continua Galanti – “Con questa nuova organizzazione saremo in grado di rafforzare ulteriormente gli anticorpi della città contro i rigurgiti fascisti, attraverso la memoria della Resistenza, le iniziative per la pace, l’educazione delle persone, a partire dai giovani”.