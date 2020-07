MOTO GP

Alla prima gara ufficiale, in condizioni estremamente difficili, la nuova Aprilia RS-GP fa segnare i suoi primi punti iridati grazie a Bradley Smith, a corto di grip ma bravo a mantenere la concentrazione. Il suo quindicesimo posto non rende giustizia al grande lavoro del box italiano ma le molte cadute, alcune anche con serie conseguenze, confermano quanto fosse sottile il limite sul cocente asfalto spagnolo di Jerez. Da segnalare la ottima partenza del pilota britannico, capace di guadagnare ben 5 posizioni in un solo giro.

Era iniziata con la consueta generosità la gara di Espargarò, subito aggressivo nelle prime fasi di gara confortato da un buon feeling specialmente in frenata. Proprio una staccata estrema, resa più rischiosa dal serbatoio pieno nel corso del terzo giro, ha portato ad una repentina perdita di aderenza con conseguente scivolata. Comprensibile la delusione di Aleix e del suo box, attenuata dal fatto che tra pochi giorni si tornerà nuovamente in pista qui a Jerez per la seconda gara stagionale.

MOTO 2

La seconda uscita stagionale sul tracciato di Jerez de la Frontera non è andata come sperato per il Team Federal Oil Gresini Moto2 che riesce comunque a piazzarsi in zona punti con Nicolò Bulega. Bella rimonta quella dell’italiano, in difficoltà ieri nelle qualifiche (20º), ma bravo oggi a lottare e conquistare i primi due punti della sua avventura targata Gresini.

Gara più complicata per Edgar Pons, che partiva davanti al compagno di squadra, ma che ha sofferto oltre il dovuto le temperature dell’asfalto. Il setting delle fp3, che aveva permesso allo spagnolo di trovare l’accesso diretto alla Q2, non ha funzionato in gara con il numero 57 che ha accusato parecchi problemi di feeling con l’anteriore.

MOTO 3

A Jerez de la Frontera gara da protagonisti per gli alfieri del Team Kömmerling Gresini Moto3 che però non vanno oltre la settima posizione di Gabriel Rodrigo e la 15ª di Jeremy Alcoba.

Proprio il rookie, qualificatosi in seconda fila (6º), era apparso in gran forma e per lunghi tratti di gara se l’è giocata con i migliori della categoria arrivando anche a giocarsi la prima posizione verso metà gara. Poi qualche errore di troppo e soprattutto una penalità a 2 giri dalla bandiera a scacchi ne hanno macchiato la prestazione. Per il numero 52 un punto certamente amaro dopo quanto fatto vedere, ma sicuramente una buona base per il prossimo fine settimana.

Gara leggermente più conservativa per Gabriel Rodrigo (se così si può definire una gara nella classe cadetta) con l’argentino che è arrivato sì a toccare la top5, ma un contatto con un altro pilota lo ha di fatto eliminato dalla lotta per il podio proprio nei giri finali. Il numero 2 del Team Kömmerling Gresini Moto3 attualmente è 6º in classifica generale con 19 punti.

FORMULA E

Inizia col piede giusto la stagione di Matteo Ferrari che sul tracciato di Jerez de la Frontera conquista subito il primo podio 2020 per il Team Trentino Gresini MotoE con un secondo posto in rimonta.

Il detentore della Coppa del Mondo MotoE 2019 parte dalla 4ª piazza in griglia e deve combattere prima con Medina (giro1) e poi con Tulovic (giro5) per acciuffare i primi 20 punti della sua stagione. Impossibile riprendere Granado oggi anche a causa di una gara accorciata a sei giri invece dei sette previsti.

Nessun riposo per il Team Trentino Gresini MotoE che rimarrà in Andalucia un’altra settimana con il secondo appuntamento della stagione al via già tra cinque giorni e con la speranza di ritrovare in pista anche l’altro alfiere Alessandro Zaccone.