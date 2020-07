La trasferta in Ungheria per l’Alpha Tauri si chiude con 0 punti e una sola auto al traguardo. È quella di Daniil Kvyat che è passato sotto la bandiera a scacchi in dodicesima posizione. Sfortunato Pierre Gasly, ritirato per un problema alla trasmissione. Un weekend deludente fin dalle prove.

“Non è stato un grande risultato, quello di oggi” ammette Jody Egginton (Technical Director) “Abbiamo dovuto far ritirare Pierre a causa di un problema al cambio, mentre non siamo riusciti a far avanzare Dany in zona punti. Partire con le intermedie è stata la scelta più ovvia per iniziare la gara, ma la gomma morbida che abbiamo scelto di montare alla prima sosta ha avuto un degrado ben maggiore del previsto, quindi siamo stati costretti a fare una seconda sosta con Dany, montando le dure e provare ad andare un po’ più lunghi. Sfortunatamente, la pioggia non è arrivata e quindi non abbiamo avuto l’opportunità di riprendere la lotta per la zona punti, chiudendo in P12. Nel complesso, sebbene la vettura abbia dimostrato un ritmo ragionevole, qui in Ungheria non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Su questo lavoreremo sodo in vista della prossima gara”.