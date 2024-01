È stata presentata oggi a Riccione la nuova Moto2: un cupolino tutto nuovo dove è il rosso QJMOTOR a fare da protagonista, accompagnato dal celeste GRESINI a creare la combinazione perfetta. Manuel Gonzalez e Albert Arenas, carichi degli ottimi risultati ottenuti nei test di Valencia, sono pronti a scendere nuovamente in pista, per essere protagonisti nel Campionato del Mondo 2024.

Con il numero #18 Manuel Gonzalez: ha già dimostrato in due anni di Moto2 risultati consistenti, conquistando il suo primo podio di categoria, un secondo posto nel 2023 in Qatar. Quest’anno è pronto ad alzare l’asticella e giocarsi le prime posizioni tutti i weekend. Accanto a lui Albert Arenas: il numero #75, Campione del Mondo Moto3 nel 2020, vuole fare la differenza nella sua quarta stagione nella classe intermedia. Con QJMOTOR anche quest’anno title sponsor, il Team Gresini Moto2 punta ad essere una squadra di riferimento nel 2024.

Manuel Gonzalez: “Non vedo l’ora di iniziare questa stagione, è un grande cambiamento per me, sicuramente positivo: il mio obiettivo è quello di crescere costantemente e credo che con Gresini migliorerò notevolmente, sia come risultati che come performance personale. La moto mi piace tantissimo, io e il mio compagno di squadra saremo sicuramente veloci. Ora non ci resta che aspettare il prossimo test a Portimao per iniziare “full gas” e divertirmi assieme alla squadra in sella alla mia nuova moto”.

Albert Arenas: “Sono super emozionato e felice di iniziare questa stagione: oggi abbiamo visto la nuova moto mi sono già abituato a questi nuovi colori, qui in Gresini mi sono sentito sin da subito a casa. L’obiettivo principale di questa stagione sarà quello di riuscire a tirare fuori il mio massimo potenziale e sfruttare a pieno questa opportunità, il fatto di avere avuto sin da subito un buon feeling con la squadra e con la moto. Lo scorso anno sono riuscito a salire sul podio, ma questa stagione voglio ancora di più. Non vedo l’ora di iniziare!”

Il Team Manager Luca Gresini: “Inauguriamo con questa presentazione un 2024 con una grande line-up Moto2, con due piloti campioni del mondo. Sarà sicuramente una stagione interessante: i risultati dei test di Valencia fanno presagire ottime prospettive! Partiamo per i test pre-stagionali con l’obiettivo di riprendere il lavoro da dove l’abbiamo lasciato. Sarà interessante vedere le nuove gomme Pirelli in azione, alzeranno sicuramente il livello della performance in pista. Ci divertiremo!”