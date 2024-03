Le prossime elezioni per eleggere i 720 membri del Parlamento europeo si terranno tra il 6 e il 9 giugno (in Italia si voterà l’8 e il 9 giugno) e coinvolgeranno circa 400 milioni di elettori. Poco si conosce del Parlamento europeo, delle sue funzioni e dell’attività degli eurodeputati.

I giovani dell’Emilia-Romagna hanno l’opportunità di mettersi a confronto di persona con alcuni europarlamentari della nostra circoscrizione nord-est.

Un evento/dibattito si terrà a Modena il 26 marzo, alle 16 in Galleria Europa, in piazza Grande 17, organizzato nell’ambito della campagna informativa More in 24, un nuovo progetto per le elezioni europee presentato dalla European youth card association e sostenuto dall’Ue con lo scopo di informare i giavani sulle prossime elezioni europee.

Hanno accolto l’invito a partecipare all’appuntamento modenese Matteo Gazzini (Forza Italia – Ppe), Sabrina Pignedoli (M5S – Non Iscritti) e Alessandra Moretti (Pd – S&D) e si conta su un’apia partecipazione di giovani. L’incontro sarà facilitato dalla changemaker Elena Padua e da Federico Casolari, professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Bologna.

L’obiettivo dell’iniziativa è ridurre il divario tra i giovani e i propri rappresentanti, tramite un dialogo coinvolgente e informativo. I partecipanti potranno presentare le proprie idee sulle tematiche che hanno più a cuore (ad esempio transizione verde e digitale, uguaglianza di genere, opportunità per i giovani, ecc.) e ricevere un riscontro immediato da parte dei deputati.

Per facilitare la partecipazione il Centro Europe Direct della Romagna organizza un trasporto in pullman andata e ritorno per Modena.

Il servizio è riservato ai maggiorenni e va prenotato tramite il modulo di iscrizione all’evento al sito https://sites.google.com/view/morein24-giovani-al-voto

La partenza sarà alle 14 da piazzale Aldo Moro e il rientro alle 19 (arrivo previsto a Ravenna alle 21).

Elena Padua, è la giovane ravennate selezionata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e da Eurodesk Italy come “changemaker” della campagna More in 24, che ha curato e promosso l’evento collaborando con diversi enti. “Per migliorare la consapevolezza riguardo le tematiche europee e le sue Istituzioni – afferma Elena Padua – e per sensibilizzare la partecipazione al voto dei first time voters, è necessario che i giovani europei coinvolgano i loro pari in sessioni informative e in dibattiti con gli europarlamentari, al fine di avvicinarli il più possibile all’Ue e le sue prossime elezioni”.

“Condividendo appieno l’obiettivo della campagna, non solo abbiamo aderito e supportato l’iniziativa promossa da una ‘nostra’ giovane, ma abbiamo deciso di incoraggiare e facilitare la partecipazione dei giovani da Ravenna – afferma Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee –. Sono numerosi, infatti, i ragazzi e le ragazze che seguono attivamente le proposte del nostro Centro Europe Direct e che in qualità di volontari collaborano con noi. A loro e a tutti quanti intendono avvicinarsi più consapevolmente al voto europeo, rivolgiamo l’invito a partecipare a questa esperienza di dibattito e condivisione”.

La campagna, co-finanziata dall’Unione europea e lanciata da Eyca (European youth card association), ha visto il coinvolgimento volontario di 50 giovani “changemakers”, provenienti da 17 Stati membri. Nella nostra regione stanno supportando More in 24 i Centri Europe Direct di Modena, Romagna ed Emilia-Romagna, le agenzie locali Eurodesk di Ferrara, Modena e Reggio Emilia.