Le modifiche alla viabilità, comunicate nei giorni scorsi, di via Vittorio Veneto a Faenza attivate dalle ore 8 del giorno 25 settembre alle ore 19 del giorno 6 ottobre o comunque fino a termine lavori vengono integrate dalle seguenti disposizioni:

– nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Oberdan e via Montevecchi divieto di transito dal quale sono esclusi i residenti e i mezzi di soccorso e di emergenza;