Oltre 10mila chilometri di piste ciclabili in Emilia-Romagna entro il 2025, quindi entro la fine della legislatura. E 5 milioni di euro di nuovi bandi in partenza per potenziare la rete su tutto il territorio regionale. La Regione ‘tira la volata’ sulla mobilità dolce, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la dotazione di piste ciclabili a disposizione dei cittadini e favorire, in questo modo, l’utilizzo delle ‘due ruote’ in sicurezza, per città più vivibili, con meno traffico e migliore qualità dell’aria.

A darne notizia è l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini, nel corso della prima puntata del nuovo format “La Regione risponde”: una serie di video-interviste, da 90 secondi ciascuna, che vedranno gli assessori della Giunta guidata da Stefano Bonaccini rispondere ad alcuni quesiti sollevati dagli utenti sui temi di maggiore attualità in Emilia-Romagna. Le video-interviste vengono realizzate nel nuovo studio televisivo della Regione, all’interno degli spazi multimediali a disposizione di Giunta e Assemblea legislativa, e saranno pubblicate, a partire da oggi, sui profili social dell’ente, Facebook e Instagram.

Nella prima puntata (Guarda il video su Facebook e su Instagram) l’assessore Corsini risponde al commento di un utente che evidenzia la necessità di realizzare più piste ciclabili, confermando l’impegno dell’Amministrazione regionale a favore della mobilità ‘verde’.

“Come Regione Emilia-Romagna siamo impegnati in un poderoso sforzo per aumentare la dotazione delle piste ciclabili nel territorio regionale- spiega Corsini-. A oggi siamo a oltre 9mila chilometri, che sono tantissimi, ma non ci fermiamo: infatti, nelle ultime settimane sono partiti nuovi bandi, per un totale di oltre 5 milioni di euro, per potenziare ulteriormente la dotazione su tutto il territorio regionale, al mare, nelle aree interne, in collina e in Appennino. E arriveremo a chiudere questa legislatura con oltre 10mila chilometri di ciclabili in tutta l’Emilia-Romagna”.

Novanta secondi per parlare di Emilia-Romagna: è “La Regione risponde” il nuovo format di video-interviste realizzato dall’Agenzia di informazione e comunicazione, in collaborazione con LepidaTv, dedicato a dare risposta diretta ai cittadini su alcuni dei quesiti maggiormente espressi sui profili social dell’Amministrazione regionale, partendo dai temi più di attualità che interessano l’Emilia-Romagna. Protagonisti delle video-interviste, che saranno pubblicate sulle pagine Instagram e Facebook della Regione, gli assessori regionali, chiamati a rispondere su queste tematiche attraverso i commenti degli utenti, selezionati tra quelli pubblicati sui profili social regionali. I video sono girati nel nuovo studio di registrazione di Viale Aldo Moro 52, a Bologna.