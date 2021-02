Il 19 febbraio 2021 Mixer S.p.A. celebra i 25 anni di attività. L’azienda di Villa Prati di Bagnacavallo, che produce mescole in granuli per il settore dei cavi, ha in programma numerose azioni che coinvolgeranno il personale, i collaboratori, i clienti e la comunità, con cui l’impresa ha un forte legame da sempre.

Uno dei primi progetti è stato “100 euro per un’idea”, pensato in un’ottica di continuo miglioramento grazie all’ascolto delle persone che ogni giorno partecipano con impegno alla vita aziendale.

L’impresa ha invitato il personale a inviare le proprie proposte: in palio 100 euro a ogni partecipante e un premio speciale di 1.000 euro per l’idea vincente.

L’iniziativa si è conclusa con l’annuncio delle cinque proposte migliori e con la proclamazione delle due vincenti ad ex equo.

Per questo anno così importante è stato costituito uno speciale “comitato per il 25° anniversario”, composto da dipendenti e collaboratori con l’obiettivo di proporre idee e iniziative da svolgersi nel corso del 2021 e oltre.

Per l’occasione è stato sviluppato anche un logo celebrativo che aggiunge la scritta “25 years” agli elementi identificativi già presenti.

Il momento storico non consente festeggiamenti in presenza, così Mixer ha organizzato la distribuzione di un menù-preparato Matteo Salbaroli, chef de La Cucina del Condominio,L’Acciuga, e Laboratorio 81 (Ravenna), da consumarsi il 19 febbraio 2021 ognuno nelle proprie case e con le proprie famiglie.

Un modo per celebrare distanti ma uniti i 25 anni di attività, nel pieno rispetto delle regole che questo momento storico così particolare impone. Le prossime iniziative riguarderanno uno speciale piano di formazione –al centro dell’attenzione dell’azienda -e molteplici azioni che saranno implementate nei prossimimesi per festeggiare insieme questo traguardo.«Il 2021 è un anno importante per Mixer –afferma il Direttore Generale Andrea Galanti -.

Da quando nel 1996 il fondatore Bruno Galanti acquisì lo stabilimento il cui impianto era in disuso, la nascente società ne ha costruito un completamente nuovo e ha implementato nuovi metodi di produzione, anticipando già nel 2008 le caratteristiche tipiche dell’Industria 4.0. Oggi Mixer raggiuge i quattro continenti: abbiamo fatto veramente molta strada. Voglio ringraziare i dipendenti e i collaboratori che grazie al loro impegno, sforzo e dedizione hanno fatto sì che questo fosse possibile.

Celebriamo questo anniversario ognuno nelle proprie case e con le proprie famiglie: una modalità inconsueta per la situazione epidemiologica attuale che non ci consente di viverlo in presenza. Non appena sarà possibile, però, festeggeremo tutti insieme di nuovo in azienda. Inoltre, voglio dedicare un ringraziamento speciale a tutti i clienti,fornitorie agentiche condividonoquesto percorso con noi».

Oggi Mixer esporta i propri prodotti in oltre 30 Paesi in tutto il mondo e conta 47 dipendenti con più di 27 milioni di € di fatturato.