Mitchell Poletti è un giocatore dei Blacks. L’ala\pivot ha firmato questa mattina il contratto con i Raggisolaris e ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni in vista del debutto di domenica nel match casalingo con la Virtus Padova.

Poletti arriva dalla Pallacanestro Roseto, seconda in classifica nel girone B insieme alla Rucker San Vendemiano, e si presenta a Faenza con un ottimo biglietto da visita: con 16.8 punti di media è il secondo realizzatore del girone e il quarto di tutta la B Nazionale, e a questo bottino si aggiungono i 7 rimbalzi di media catturati.

Mitch non ha di certo bisogno di presentazioni come dimostrano le sue statistiche nel campionato di serie A2 dove ha militato fino alla scorsa stagione. Nel 2022/23 è stato il miglior realizzatore italiano con 18 punti di media e per il decimo anno consecutivo ha chiuso in doppia cifra nei punti realizzati.

Ala\pivot di 205 cm dalle grandi doti tecniche e molto bravo a giocare sia all’interno dell’area che sul perimetro, Poletti è nato Milano il 23 gennaio 1988, formandosi nel settore giovanile di Casalpusterlengo. A livello giovanile vanta il bronzo conquistato nel 2005 con la nazionale agli Europei Under 18. Dopo Casalpusterlengo (B d’Eccellenza) gioca a Borgomanero (B d’Eccellenza), alla Dinamo Sassari (Legadue), a Fossombrone (A Dilettanti) e alla Fulgor Liberts Forlì, società con cui milita in A Dilettanti e in Legadue, campionato che lo vedrà protagonista per oltre dieci anni fino alla scorsa estate. Nel 2011 passa a Brindisi poi torna a Forlì, si trasferisce a Capo D’Orlando e all’Andrea Costa Imola, ritorna a Casalpusterlengo e firma con Latina dove gioca insieme a Pastore. Nel 2017 è all’Eurobasket Roma e dopo pochi mesi passa alla Scaligera Verona, restandovi tre stagioni, con una parentesi alla Mens Sana Siena nel 2018/19. Nel 2020/21 è a Pistoia e dal 2021 al 2023 a Nardò. Nella scorsa estate scende in B Nazionale a Roseto e ora è pronto a farsi valere anche con la maglia dei Raggisolaris.

Mitchell Poletti sarà presentato domani in una conferenza stampa che si terrà nella sede del main sponsor Blacks e sarà pubblicata sui canali social della società.