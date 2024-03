“Bene ha fatto il Consiglio Comunale di Ravenna a dedicare una seduta alle prospettive di alcuni dei collegamenti stradali più importanti che legano Ravenna alla Romagna ed all’Italia; da questi miglioramenti ed all’impegno di Anas e Regione dipende anche il futuro della nostra economia e la capacità di unire lo sviluppo di imprese e comparti industriali con percorsi ed infrastrutture preziose per i territori romagnoli” afferma Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna. “Tutto il percorso della Ravegnana da Ravenna a Forlì, se rivisto o meglio ancora sostituito con un nuovo tratto Ghibullo-Coccolia-Durazzanino, rappresenta uno snodo fondamentale per aumentare l’interscambio tra il porto e l’area forlivese in fase di sviluppo (come confermano le rispettive Camere di Commercio) ed altrettanto si può dire per l’aeroporto di Forlì, traffico passeggeri compreso; dunque, continua Mingozzi, considerare gli investimenti per la Ravegnana, in discussione da decenni, una priorità per Anas, Regione e le principali istituzioni locali è bene per le imprese, per la sicurezza e per chi vi abita e la percorre per lavoro e vita quotidiana e conferma che unire le forze porta sempre risultati positivi. “Da considerare, conclude Mingozzi, che una nuova Ravegnana consentirebbe per il traffico su gomma (ancora di gran lunga prevalente) diretto al porto la connessione con la Classicana, oggi alle prese con i lavori di ampliamento, e quindi con vantaggi per i tempi di consegna e ritiro della merce dai Terminal portuali e con maggiore sicurezza per ogni trasporto”.