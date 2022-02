Questa mattina personale della Protezione civile regionale, dei Mistral e dei Vigili del fuoco ha provveduto a posizionare attorno a un mezzo pesante carico di legname uscito di strada nella tarda serata di ieri lungo la Romea, all’altezza del ristorante Cà del Pino dalla parte di Punte Alberete, panne assorbenti che contenessero il gasolio fuoriuscito da uno dei due serbatoi del mezzo.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia stradale. Il conducente è illeso.

L’intervento della Protezione civile regionale è stato richiesto dai funzionari del servizio Ambiente del Comune di Ravenna e di Arpae, recatisi sul posto per una verifica della situazione, di concerto con il Parco del Delta del Po.

L’intervento è stato ritenuto necessario anche in previsione della rimozione del mezzo e delle operazioni di messa in sicurezza dell’area, tuttora in corso.

Oltre al servizio Ambiente del Comune, ai tecnici di Arpae e alla Protezione civile regionale, sono stati impegnati anche gli agenti della Polizia locale – zone naturali, la Polizia stradale, il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.