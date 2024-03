Assalto all’alba allo sportello automatico della BPR di Mezzano, alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat. L’esplosione intorno alle 3 30, uno scoppio particolarmente forte che ha fatto volare i detriti per decine di metri e spaventato i residenti svegliati di soprassalto. I ladri hanno usato dell’esplosivo, l’onda d’urto è stata talmente potente da distruggere una parte dell’agenzia della banca. Il bottino portato via dai ladri è ancora da valutare, molte le banconote bruciate. La banda è riuscita a dileguarsi in fretta a bordo di un auto e di un furgone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.