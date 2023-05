Per essere più vicini alle persone colpite dall’alluvione, gli organizzatori del tradizionale mercatino dell’usato in Darsena a Ravenna, “La Pulce d’Acqua”, hanno scelto di destinare gratuitamente una parte delle piazzole. L’agevolazione, per le date del 4 e dell’11 giugno, è rivolta esclusivamente agli espositori residenti nei comuni colpiti.

Il richiedente dovrà autodichiarare lo stato di “alluvionato” e “danneggiato” e fornire documento di identità con residenza aggiornata. Inoltre, per estendere al maggior numero di persone la possibilità di beneficiare della promozione, sarà possibile prenotare una sola piazzola in una singola edizione.