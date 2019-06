Diritti: nella frenesia dei tempi moderni nessuno più si domanda o si rende conto di quanti prestiti, piccoli o grandi, stiamo cumulando. Ma l’affare, si chiede il giornalista e portavoce in Senato per il Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, chi lo sta facendo? Perché? A questo e a molti altri argomenti è dedicata l’Agorà pubblica che si terrà venerdì 5 luglio in piazza del Popolo a Ravenna presso il bar Roma, a partire dalle ore 21.00. Insieme a Paragone, Marco Croatti, anch’egli portavoce in Senato e membro della X commissione (Industria, commercio, turismo) uno dei parlamentari più attivi di questa legislatura e sempre presente sulle tematiche del nostro territorio, dai beni culturali, al lavoro, alle infrastrutture alla sicurezza. Croatti, tra l’altro, è particolarmente legato a Ravenna essendo stato allievo della nostra Accademia di Belle Arti.

Appuntamento dunque il 5 luglio con i portavoce Croatti e Paragone, per la prima volta ospite a Ravenna, con la collborazione del Meetup A riveder le stelle. Presso il Bar Roma in piazza del Popolo 17, con possibilità di aperitivo. Per info 3349470326.

Meetup A riveder le stelle Ravenna