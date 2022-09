Elezioni: quattro candidati per Unione Popolare

Due settimane al voto. Continuano le presentazioni dei candidati di riferimento per la provincia di Ravenna. Sabato 10 settembre è stato il turno di Unione Popolare, la nuova formazione guidata da Luigi de Magistris nella quale sono confluite Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ManifestA e DemA – Democrazia e Autonomia. Quattro i candidati nei collegi ravennati: Alessandro Bongarzone, capolista nel plurinominale per la Camera, Roberto Gentilini, sempre nel plurinominale alla Camera, Mirna Testi, nel collegio uninominale al Senato, e Liliana Salvo, nell’uninominale per la Camera. Durante la presentazione, confermata la presenza di Unione Popolare alla manifestazione di domenica contro il rigassificatore di Ravenna.