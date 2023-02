Nonostante il brutto tempo già di prima mattina in diversi dei 86 seggi della provincia avevano la fila per votare alle primarie del Pd. Si vota fino alle 20. Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani; per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro.