Da sabato 6 a martedì 9 luglio nell’area feste di via Rabin a Massa Lombarda si svolgerà la settima edizione della Sagra del cappelletto. Insieme ai protagonisti della festa, ovvero cappelletti e tortellini fatti a mano dalle volontarie, ad animare la sagra ci saranno la pesca a premi, il piano bar, uno spazio con le opere di artisti massesi, le animazioni per i più piccoli e il mercatino “Mani di donna”.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, sabato 6 luglio tango sotto le stelle. Domenica 7 luglio si torna indietro nel tempo con il raduno delle auto d’epoca in programma nel pomeriggio, tra Fiat 500 e altre auto storiche, la sera esibizione cinofila a cura del gruppo di Protezione civile “Le Aquile”. Lunedì 8 luglio ci sarà il quinto trofeo Pizzeria Ellepi “Insieme con lo Ior”, gara podistica valida per il calendario Uisp e martedì 9 luglio l’appuntamento è con la gara provinciale di mini ciclocross.

Pianobar tutte le sere con Gianfranco (sabato), Claudia e Katia (domenica), Cristian Giacomoni (lunedì) e Cristina Molteni (martedì).

Tutte le sere è aperto lo stand gastronomico con cappelletti, tortellini, specialità romagnole, dolci della tradizione massese e il bar.

L’ingresso è a offerta libera. Lo scopo della Sagra è, come tutti gli anni, benefico, e i fondi raccolti vengono destinati alla ricerca e alla lotta contro i tumori. L’intero ricavato della festa sarà infatti devoluto alIo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo.

La Sagra del cappelletto è organizzata dall’associazione Volontari e amici dello Ior – coordinamento di Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per informazioni, chiamare il numero 335 5610450.