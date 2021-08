All’origine della sparatoria sono i debiti per droga particolari forniti da il Resto del Carlino e dal Corriere di Romagna, che il 31enne marocchino ferito gravemente all’addome, al polso ed al ginocchio aveva con lo sparatore Alberto Ravara, 53 anni, di origini venete ma abitante fra Massa Lombarda e Imola, noto alle forze dell’ordine, ora indagato per tentato omicidio. Sembra da una prima ricostruzione che l’arma fosse del marocchino con precedenti penali, che vive a Massa Lombarda in un camper, e nella colluttazione avvenuta tra i due l’arma è andata nelle mani dell’italiano che dopo aver sparato tre colpi tutti andati a segno l’ha gettata per terra. Le indagini che sono in corso sono guidate dal Comandante dei Carabinieri di Massa Lombarda coadiuvato dalla scientifica.