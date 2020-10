In considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dell’incerto e imprevedibile evolversi della situazione, Accademia Perduta/Romagna Teatri procederà all’emissione di VOUCHER a titolo di rimborso per gli Abbonati / possessori di biglietti degli spettacoli di PROSA (non potendone garantire, al momento, la riprogrammazione prevista) e FAVOLE (per coloro che non volessero rinnovare l’abbonamento alla rassegna), annullati nella scorsa Stagione Teatrale.

La richiesta del voucher a titolo di rimborso potrà essere effettuata da sabato 31 ottobre a sabato 21 novembre presso la biglietteria del Teatro Masini (Piazza Nenni 3), aperta tutti i giorni (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13, consegnando il modulo di richiesta (che può essere scaricato dal sito accademiaperduta.it) compilato e firmato e il tagliando originale dell’abbonamento/biglietto. Contestualmente sarà emesso il voucher che avrà validità fino al 30 marzo 2022.

La richiesta potrà, in alternativa, essere inviata via email all’indirizzo voucher@accademiaperduta.it da sabato 31 ottobre a sabato 14 novembre allegando, oltre al suddetto modulo, la foto dell’abbonamento/biglietto in proprio possesso. In questo caso, il voucher sarà inviato via email entro 30 giorni dalla richiesta e naturalmente avrà anch’esso validità fino al 30 marzo 2022.