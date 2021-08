“Lo stato dell’area verde di Piazza dei Martiri è sotto gli occhi di tutti i Lughesi: quello che prima era un bel prato verde che incorniciava l’entrata in Rocca è diventato ora luogo di bivacco e di partite di calcio, con conseguente perdita di manto erboso e accumulo di cartacce sparse; situazione che mostra quel degrado e quell’incuria che abbiamo sempre cercato di contrastare con il nostro operato in Comune.” – Così esordisce il gruppo Consigliare Lega Romagna –Salvini Premier del Comune di Lugo, rispondendo ad un articolo della settimana scorsa, in cui il sindaco affermava che non avrebbe vietato l’utilizzo improprio dell’area.

“Il Sindaco afferma che è ‘compito del Comune far rispettare la cosa pubblica e ripristinare dove sono stati fatti dei danni’,pertanto affermando di non voler vietare ai bambini di giocare in piazza il Comune decide di NON adempiere ai propri doveri.” Continuano gli esponenti leghisti locali:

“Il sindaco non vuole essere ‘cattivo’ nei confronti dei bambini, ma siamo sicuri che sia bene insegnare ai bambini che si può fare quello che si vuole, dove si vuole? Il gruppo Lega ritiene invece che sia bene insegnare ai bambini che esistono spazi per giocare e che esistono altresì spazi da rispettare, mentre sarebbe da cattivi non insegnare loro nessun valore.

Ci si chiede infine se questa clemenza dell’amministrazione valga anche di fronte a partite di calcio e bivacchi, qualora questi avvenissero nell’ex Piazza Savonarola, dove sono già stati affissi cartelli con le norme di comportamento, che vietano esplicitamente attività sportive nelle aree verdi. Due piazze, due misure.