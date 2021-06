Martedì inizia il terzo processo d’appello a Daniela Poggiali per la morte di Rosa Calderoni

Inizierà martedì il terzo processo d’appello per Daniela Poggiali legato alla morte di Rosa Calderoni, avvenuta all’ospedale di Lugo l’8 aprile del 2014.

Al terzo processo d’appello per la morte di Rosa Calderoni si arriva quindi dopo la condanna in primo grado all’ergastolo per Daniela Poggiali, nel 2016, e i due processi d’appello annullati dalla Cassazione. Il primo conclusosi nel 2017, il secondo nel 2019. L’ex infermiera è stata inoltre licenziata dall’Azienda sanitaria e radiata dall’albo dei professionisti per le foto sorridenti accanto ai pazienti deceduti.