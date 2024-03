Martedì a Faenza “Anime nel fango”, il documentario sull’alluvione

“Anime nel fango”, il documentario sull’alluvione, in proiezione al Cinema Sarti di Faenza martedì 19 alle 21. Tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Giacomoni, “Anime nel fango” è un film realizzato per raccogliere fondi dopo l’evento di maggio. Regia di Ettore Zito, racconta le storie e la solidarietà di quei giorni. Dopo l’anteprima organizzata a San Marino, martedì sarà la prima proiezione nei territori interessati dagli eventi raccontati. Il film toccherà nelle prossime settimane anche altri Comuni: Cesena, Casola Valsenio, Bertinoro, mentre sono in fase di organizzazione le proiezioni a Forlì, Ravenna e Imola.