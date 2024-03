In questi giorni a Russi sono ripresi e saranno terminati entro fine marzo i lavori di asfaltatura nell’ambito dell’appalto in essere per la manutenzione delle strade del centro abitato, che lo scorso anno ha interessato le banchine delle vie Giusti, Petrarca, Alfieri e la sede stradale di Via Don Minzoni.

L’alluvione di maggio 2023 ha coinvolto anche la sede dell’Azienda appaltatrice dei lavori, compromettendo l’immediata prosecuzione delle attività lavorative. Il Comune di Russi, consapevole delle difficoltà insorte a seguito di tale evento, nonostante la presenza di qualche disagio dovuto all’interruzione delle attività, ha comprensibilmente atteso la disponibilità della ditta per poter completare l’opera.

Nei giorni scorsi sono state quindi ultimate le asfaltature nelle vie Petrarca, Alfieri e Giusti, mentre in data odierna sono in corso i lavori all’interno del parcheggio adiacente all’area verde Masoni.

Lunedì 18 marzo il ciclo di interventi si completerà con l’asfaltatura anche del tratto di via 4 Novembre.

E’ infine prevista prossimamente la sistemazione del marciapiede lungo via Leonardo da Vinci (nei pressi delle scuole) e di via Tomba.

Come sempre i lavori vengono segnalati da opportuna segnaletica stradale per informare i cittadini del divieto di sosta durante le fasi lavorative. Inoltre, la ditta incaricata dei lavori si sta impegnando ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali disagi legati alla realizzazione degli interventi.

Per ogni informazione e segnalazione è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici all’indirizzo email lavoripubblici@comune.russi.ra.it, oppure telefonando al numero 0544 587623.