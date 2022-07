Il segretario comunale del PD di Ravenna, Lorenzo Margotti è intervenuto in merito alle dichiarazioni di Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, che ha parlato di “tranello del PD in merito alla caduta del Governo Draghi”.

“È importante sottolineare – ha detto Margotti – come Forza Italia sia tra quei partiti che hanno affossato il Governo Draghi, non votandone la fiducia al Senato. Ci sono state, importanti divisioni interne, tanto che alcuni nomi eccellenti hanno lasciato il partito in dissenso dalla scelta compiuta.

Il Partito Democratico ha sempre sostenuto l’operato del Governo Draghi sin dalla sua costituzione e fino alla fiducia posta in votazione ieri. Il segretario nazionale Enrico Letta e i parlamentari del PD hanno provato in ogni modo a scongiurare questa situazione di instabilità e la caduta del governo.

Questo è un momento che richiede serietà, soprattutto verso l’Italia e gli italiani che vivono un periodo molto difficile da un punto di vista sociale ed economico determinato da diversi fattori legati all’aumento dei prezzi dell’energia, dall’inflazione e ovviamente anche agli aspetti di instabilità internazionale che tutti conosciamo. E’ in corso una guerra alle porte dell’Europa e sul fronte interno bisogna dare continuità all’attuazione del PNRR.

Quella in cui ci troviamo non è la soluzione auspicata dal PD, ma sin da ora ci stiamo preparando ad affrontare il breve periodo che ci separa dalle elezioni politiche. Lo faremo con serietà, proponendo la nostra agenda per il Paese attraverso le candidate e i candidati che andranno a rappresentare i cittadini nel prossimo Parlamento. Vogliamo scongiurare – conclude il segretario- il rischio che il prossimo Governo sia guidato da un centrodestra che mette in discussione l’appartenenza alla Nato, all’Unione Europea e che mette a rischio i finanziamenti derivanti dal PNRR.”