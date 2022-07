Sarà la Kemas Lamipel Santa Croce sull’Arno a tenere a battesimo la Consar Rcm nel 78esimo campionato di A2 Credem Banca, nel quale si riaffaccia dopo 11 anni di SuperLega. La partita è in programma al Pala Costa domenica 9 ottobre. E sarà subito il match da ex di Arasomwan, tornato a Ravenna dopo l’annata trascorsa proprio con il club toscano. La prima trasferta è in programma la domenica successiva in casa della BCC Castellana Grotte. Poi due partite in casa di fila contro Bergamo e Motta di Livenza.

Il calendario elaborato dal software dell’Università di Firenze ha disegnato per la Consar Rcm le tre trasferte al Sud nel girone d’andata, con la sfida tra retrocesse, a Vibo, il 4 dicembre, alla decima giornata, che seguirà quelle appunto a Castellana Grotte (per la seconda giornata) e quella sul parquet della Cave del Sole Lagonegro alla settima.

Sono appena due i turni infrasettimanali di campionato: 19 ottobre (Consar Rcm Ravenna-Agnelli Tipiesse Bergamo, match che segna il ritorno per la prima volta da avversario di coach Graziosi), 8 dicembre (Consar Rcm-Conad Reggio Emilia).

Altri due turni infrasettimanali riguardano al Coppa Italia: il 29 dicembre i quarti di finale, il 18 gennaio 2023 le semifinali, mentre la finale si giocherà domenica 5 febbraio, in una delle due soste osservate dal campionato: l’altra è quella del primo gennaio.

Il calendario della Consar Rcm

And. 09/10/22 – Ritorno 26/12/22: Consar Rcm Ravenna-Santa Croce

And. 16/10/22 – Ritorno 08/01/23: Castellana Grotte–Consar Rcm Ravenna

And. 19/10/22 – Ritorno 15/01/23: Consar Rcm Ravenna-Bergamo

And. 23/10/22 – Ritorno 22/01/23: Consar Rcm Ravenna-Motta di Livenza

And. 30/10/22 – Ritorno 29/01/23: Cuneo-Consar Rcm Ravenna

And. 06/11/22 – Ritorno 12/02/23: Consar Rcm Ravenna-Brescia

And. 13/11/22 – Ritorno 19/02/23: Lagonegro-Consar Rcm Ravenna

And. 20/11/22 – Ritorno 26/02/23: Consar Rcm Ravenna-Prata di Pordenone

And. 27/11/22 – Ritorno 05/03/23: Cantù-Consar Rcm Ravenna

And. 04/12/22 – Ritorno 12/03/23: Vibo Valentia-Consar Rcm Ravenna

And. 08/12/22 – Ritorno 19/03/23: Consar Rcm Ravenna-Reggio Emilia

And. 11/12/22 – Ritorno 26/03/23: Grottazzolina-Consar Rcm Ravenna

And. 18/12/22 – Ritorno 02/04/23: Consar Rcm Ravenna-Porto Viro