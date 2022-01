Si è svolta oggi la 13^ edizione della ultramaratona della Pace su Lamone in una atmosfera tipicamente invernale: temperatura a 0 gradi, pioviggine iniziale seguita da una copiosa nevicata.

Ma ciò non ha scoraggiato i numerosi partecipanti che hanno portato a termine la gara sotto una coltre di neve e in condizioni ambientali proibitive. Ma la prospettiva delle famose lasagne di Traversara come ricompensa finale ha alleviato la fatica degli atleti.