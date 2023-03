Il Ravenna Women cade a Brescia in una partita spigolosa, caratterizzata soprattutto nel secondo tempo da un acquazzone che ha reso le condizioni della gara davvero complicate.

Per le leonesse ancora assenti Giovagnoli e Carrer. Non disponibile anche Domi per un malore poco prima di entrare in campo.

Nel primo tempo tanti contrasti a centrocampo, errori di misura legati ai ritmi alti e poche occasioni. Al 19’ la discesa di Hjohlman sulla sinistra, il cross basso in mezzo con Vincenzi abile ad intercettare e la difesa del Ravenna pronta a spazzare via il pericoloso pallone. Al 33′ l’importante palla goal delle padrone di casa con Brayda per Pasquali che sbaglia il tocco. La respinta della difesa del Ravenna con palla sulla stessa Pasquali non trova la porta. Al 35′ si fa vedere il Ravenna con la conclusione di Elisa Mariani dalla distanza ma lontana dalla porta. Al 44′ nitida occasione con Elena Mariani che vince il duello con Galbiati e calcia in porta trovando Lugli pronta a ribadire di piede.

La ripresa vede il Brescia partire con una marcia diversa. Il primo pericolo per il Ravenna tuttavia arriva solo al 19′ con il tiro centrale di Brayda. Al 21′ colpo di testa di Lonati e bella parata di Vicenzi. Al 28′ occasione per il Brescia con colpo di testa di Brayda ma Vicenzi alza in corner. Al 33′ il vantaggio del Brescia: su errore di Raggi, Lonati si invola sulla fascia e crossa per Brayda che appoggia da pochi passi.

Le leonesse sembrano accusare il colpo sotto un tempo micidiale, che vede acqua e vento imperversare sul campo. Così dopo soli 3 minuti arriva il raddoppio del Brescia su rinvio corto di Vicenzi che serve involontariamente Hjohlman. La svedese entra in area e mette in mezzo per Brayda che controlla e appoggia in porta.

La partita sembra oramai conclusa. Al 42′ incursione di Magri in area: la centrocampista viene stesa da Raggi. E’ rigore che la stessa Magri realizza in scioltezza.

Domenica prossima scontro delicato col Tavagnacco.

TABELLINO

Brescia Femminile – Ravenna Women: 3 – 0

Reti: 70’ 75’ Brayda (BS), 88’ Magri rig. (BS)

Ammonite/i: Barcella (BS)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Candeloro (41’ st Mascia), Tonelli, Barbaresi, Mariani Elena, Burbassi (32’ st Scarpelli), Mariani Elisa, Gianesin, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Domi, Carrer, Ruotolo, Giovagnoli, Carli

All. Massimo Ricci