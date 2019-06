Per i ladri è andato a buon fine il colpo effettuato al ristorante Radicchio Rosso di via Stradone 74 sulla strada per Porto Fuori nella notte tra il 3 e il 4 giugno.

I malviventi sono riusciti a tagliare la rete perimetrale che circonda il locale e sono così stati in grado di avventarsi contro una finestra lasciata leggermente aperta per favorire il ricircolo dell’aria, ma protetta da inferriate. Con un cric hanno allargato le sbarre dell’inferriata e, dopo aver rimosso la zanzariera, sono entrati dalla finestra socchiusa, portando via il cassetto della cassa.

Non è comunque mancato lo scatto dell’allarme che ha fatto sì che i vigilantes della Colas, i proprietari del ristorante e le forze dell’ordine sopraggiungessero per visionare i filmati delle videocamere di sorveglianza del locale.