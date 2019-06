Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno a Ravenna, tra varie spaccate e tentati furti, la prima azione dei malviventi è avvenuta intorno all’1.50 in zona quartier Nullo Baldini alla tabaccheria di Paola Morselli in via Santucci 34, dove i malviventi sono riusciti a sollevare la saracinesca e hanno tentato di spaccare la vetrata antiproiettile.

Tuttavia, i ladri sono dovuti scappare senza bottino in quanto la tabaccheria, che negli ultimi anni è stata nel mirino dei malviventi, è protetta sia da allarme che da fumogeni funzionanti.

Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.