Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Casola Valsenio.

Parte in questi giorni la consegna a domicilio delle lettere sulla partenza del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, che partirà il31 ottobre 2022 in tutto il territorio comunale e interesserà nello specifico 1586 utenze: 1418 famiglie e 168 attività.

Sempre dal31 ottobre 2022 la raccolta della carta in centro storico e nelle zone residenziali passerà araccolta stradale.

Due incontri serali il 6 e 8 luglio per informare i cittadini sul porta a porta

Per informare cittadini e attività sulla nuova organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, il 6 e 8 luglio presso il Cinema Senio in via Roma 46 a Casola Valsenio sono stati organizzati due incontri (inizio ore 20.30), vincolati alle misure di prevenzione Covid (sarà obbligatorio l’uso di mascherina FFP2). Il primo incontro è rivolto alle famiglie e attività del centro storico e zona residenziale, mentre il secondo è per chi risiede o opera nella zona artigianale e nel forese.