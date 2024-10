A seguito del maltempo delle ultime ore sono state necessarie ulteriori chiusure di alcune strade o tratti di esse: via Romea in corrispondenza dello scolo Lama; le vie Battana e Burchiella in zona portuale.

Il Comune di Ravenna comunica che, oltre alla chiusura dei musei, è stata disposta anche la chiusura delle biblioteche da oggi pomeriggio a lunedì 21 ottobre compreso.