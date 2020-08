M5S: sì alle alleanze e alla modifica delle norme sui mandati. Votazione accolta favorevolmente a Ravenna

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore del doppio sì. Sì alle alleanze locali con i partiti, sì a modificare la regola sui due mandati. Una notizia che viene accolta molto favorevolmente da chi, a Ravenna, è al lavoro in questi mesi per ricostruire il Movimento 5 Stelle dopo gli scontri interni che portarono il gruppo a spaccarsi e a non partecipare con il simbolo alle ultime elezioni amministrative. Fra le persone più attive per dar di nuovo vita al gruppo c’è Marco Maiolini, consigliere comunale ora nel Gruppo Misto. Nel 2021 a Ravenna si tornerà a votare e il doppio “sì” apre scenari inediti. Troppo presto per parlare di alleanze, ma adesso la possibilità non è preclusa.