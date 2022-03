Sciopero dell’8 Marzo: “Lotta una, Lottano tutti!”, presidio davanti all’Ospedale di Ravenna, Via Missiroli

La crisi economica seguita alla gestione della pandemia ha colpito prima di tutto le donne. Sono le donne a dover lavorare da casa mentre si occupano dei figli in didattica a distanza, sono i salari e posti di lavoro delle donne i primi ad essere sacrificati in ogni crisi economica, ancora una volta si chiede alle donne di sopperire alle mancanze di welfare e sanità.Start Romagna:

Sciopero di Start Romagna

Start Romagna informa che, pertanto, nella giornata di martedì non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico locale e si scusa sin da ora per i possibili disagi.

Due le fasce orarie previste a garanzia della clientela, durante le quali i servizi (compreso il traghetto a Ravenna) saranno assicurati: Nel bacino di Ravenna dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

Sciopero di Hera

Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale, proclamato da alcune confederazioni sindacali per la giornata dell’8 marzo, in quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali.