Il Comune di Ravenna – assessorati alle Politiche e cultura di genere e al Volontariato – promuove una serie di eventi e iniziative in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Diversi gli eventi previsti per l’8 marzo, dislocati in diverse parti della città.

Dalle 7.30 alle 16.30 in via Cavour all’angolo con via Barbiani verranno distribuite le mimose. Iniziativa a cura di Udi Ravenna.

Alle 16.30 alla biblioteca Oriani in via Ricci 26 verrà inaugurata la mostra fotografica “Sheroes- Donne eroiche”, a cura di Soroptimist international club di Ravenna e del fotografo Federico Borella. Per prenotazioni: ravenna@soroptimist.it. La mostra sarà aperta fino al 18 marzo.

Alle 20.30 al teatro Socjale di Piangipane si svolgerà l’evento teatrale “(Xxn) Sfumature di donne di scienza” con Sara D’Amario e a cura dell’associazione Amici di Esmeralda e teatro Socjale, con l’adesione di Linea Rosa.

Alle 21 alla sala Corelli del teatro Alighieri in via Mariani 2 si svolgerà il concerto di musica classica tenuto da cinque giovani musiciste della Young musicians european orchestra. A cura di Emilia Romagna Concerti.

Per tutta la settimana invece si svolgerà l’iniziativa pensata per le scuole elementari e medie inferiori “#8Marzodelle bambine”, con video, letture e riflessioni sul tema dei diritti delle bambine e delle ragazze. Evento a cura di Unicef Ravenna e istituti scolastici.