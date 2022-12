Due grandi realtà sociali del territorio Faentino, l’associazione di volontariato GRD Faenza ODV (Genitori Ragazzi con Disabilità) e la Cooperativa Sociale CEFF mettono insieme le loro “botteghe” dove normalmente lavorano persone con disabilità per aprire un Temporary Shop in via Pistocchi per tutto il periodo natalizio.

L’idea è quella di avvicinare esperienze e metodologie pedagogiche diverse avendo come scopo comune quello di rafforzare le autonomie e l’integrazione. Ecco quindi che nasce l’idea di un unico luogo, grazie al supporto dato dall’Amministrazione Comunale di Faenza, in primis nella persona dell’Assessore Agresti. Quale migliore palestra un negozio in pieno centro aperto su una delle principali strade e delle più belle piazze di Faenza dove i ragazzi possano mettersi alla prova vendendo i prodotti del territorio e non solo.

Saranno proposti alla cittadinanza prodotti locali quali biscotti, marmellate, miele, vini e birre, sughi, così come articoli e prodotti del commercio equo e solidale oltre ad oggettistica pensata e realizzata dei Partecipanti stessi. Tutto di grandissima qualità. La sfida è quella di una grande contaminazione con la città dove i clienti possano toccare con mano le capacità acquisite dai “negozianti” e, gli Stessi vivano pienamente da protagonisti la vitalità del centro.

Sembrano quindi ottime le basi gettate da questo importante evento di collaborazione. In particolare, preme sottolineare la volontà e soprattutto la necessità del superamento della percezione della persona disabile da mera destinataria di misure, a soggetto attivo e partecipe della società. L’auspicio è di un lavoro sempre più coordinato, soprattutto per avere la forza di azioni concrete livellate in una maggiore omogeneità di soluzioni come questo primo piccolo passo: il temporary shop. E’ non un buono, ma un ottimo punto di partenza.

Il temporary shop Le Botteghe si trova in centro a Faenza in via Pistocchi n. 10, sarà aperto per tutto il periodo natalizio fino a fine gennaio 2023. Orario di apertura: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, tutti i giorni dal lunedì a domenica compresa.