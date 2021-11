L’Unione della Romagna Faentina, a conclusione della prima edizione sperimentale di bilancio partecipato per l’anno 2021 (progetto “Idee Ricostituenti”), propone per giovedì 18 novembre alle ore 17.00 un momento di riflessione on line sugli aspetti critici dei bilanci partecipati, partendo dall’esperienza concreta di alcune amministrazioni locali.

Oggetto di discussione saranno nello specifico l’adeguatezza del budget per ciascuna annualità, il ruolo di eventuali clausole di ammissibilità o premianti, le modalità di diffusione e di votazione per i cittadini, la salvaguardia della consensualità del percorso.

L’obiettivo è quello di fornire a funzionari, amministratori e cittadini ulteriori elementi di approfondimento su queste pratiche inclusive, con un’attenzione particolare a quanto si verifica concretamente nei Comuni di dimensione medio-piccola.

Il programma prevede una relazione introduttiva da parte del prof. Matteo Bassoli (docente di Scienza dell’Amministrazione all’Università di Padova ed autore di “Democrazia diretta. Riflessioni a partire dal bilancio partecipativo” edito da Aracne nel 2018), seguita da relazioni in merito alle esperienze dei Comuni di Vignola, Soliera, Castello d’Argile e dell’Unione stessa. Conclusioni a cura di Sabrina Franceschini, responsabile Area partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

È possibile iscriversi all’evento “I nodi del bilancio partecipato: opportunità di sviluppo e criticità da affrontare. Tavola rotonda on line”- aperto a tutti e gratuito – attraverso il seguente link: https://www.eventbrite.com/e/i-nodi-del-bilancio-partecipato-opportunita-di-sviluppo-e-criticita-tickets-194973409717.