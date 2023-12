La Federconsumatori organizza un incontro pubblico per affrontare il tema del sovraindebitamento. L’iniziativa si terrà lunedì 18 dicembre alle 17 nella sede della Camera del lavoro di Ravenna in via Pellegrino Matteucci, 15. L’appuntamento è nella sala Samaritani e prende il titolo di “La legge sul sovraindebitamento, il ‘minimo vitale’ impignorabile”. Ad illustrare la tematica sarà il presidente di Federconsumatori Vincenzo Fuschini e sarà presente anche l’avvocato Dario Bonetti dell’ufficio legale Federconsumatori di Ravenna.