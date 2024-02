Rimane al secondo posto l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che vince 3-0 grazie ai gol di Cavolini, autore di una doppietta, e Zani sul non facile campo del Sanpaimola, riscattando l’ingiusta sconfitta del girone di andata. Un risultato positivo perchè porta a sei i punti di vantaggio sul Medicina terzo.In testa con due punti sui manfredi c’è il Misano che ha vinto a Portomaggiore.

Si spezza la serie positiva della Virtus Faenza di Alessandro Tosti battuta 2-0 dal Granamica, ma rimasta in gara fino alla fine contro una formazione rinforzata dai ragazzi della prima squadra.

Sabato 2 marzo (ore 15) partite casalinghe per entrambe le squadre. Il Faenza allo stadio “Bruno Neri” con lo Spiv, la Virtus allo “Juri Samorini” attende il Futball Cava Ronco, in un match fondamentale.

Pesante sconfitta per la squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori battuta7-2 dalla Solierese. Nota positiva la doppietta del “solito” Salami.

L’Under 16 del Faenza di Alberto Fiorentini ha osservato un turno di riposo.

Ancora un successo per la formazione Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara che ha superato in trasferta 3-1il Russi. A segno per i faentini sono andati Baroncini, Monti e Tassinari.

I risultati delle due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori dellaVirtus. Mentre ha riposato la regionale di Graziano Fantoni è tornata al successo la provinciale di Matteo Negrini, battendo 5-1 il Massalombarda con le doppiette di Tshomi e Fochi e il gol di Penazzi.

Nel derby tra le squadre Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi supera 6-0il Faenza di Fabrizio Ciottoli grazie alle doppiette di Tarantino e Boschi, e ai gol di Mengozzi e Baroncini. E’ stata una bella partita con un primo tempo equilibrato, mentre nella ripresa è emersa la superiorità della Virtus.

Squadre Esordienti: per il Faenza, i2012 di Marco Emiliani e Francesco Di Nunzio hanno superato il Lugo 1982; per la Virtus, i 2011 di Mattia Ravara e Matteo Foschini hanno pareggiato con il Classe e vinto con lo Junior Cervia.