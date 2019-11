MOTOGP

Aleix Espargaró ha centrato un’altra top ten chiudendo la gara di Valencia al nono posto dopo una bella battaglia col compagno di squadra Iannone, scivolato nell’ultimo giro, e precedendo il fratello Pol. Scattato dalla quindicesima casella, Aleix ha saputo rimontare posizioni, anche grazie ad alcune cadute, fino a battagliare a ridosso della top ten. Alla fine ha avuto la meglio sul fratello Pol andando a conquistare la nona piazza.

Andrea è stato protagonista di una bella gara. Partito ventesimo è presto risalito fino ad agganciare i fratelli Espargaró, passato a condurre nel terzetto che lottava per il nono posto è scivolato a poche curve dalla fine quando per l’Aprilia Racing Team Gresini pareva profilarsi una doppia top ten. Rimane la soddisfazione di aver progredito dai primi turni fino a disputare una gara al di sopra di quello che sembrava possibile a inizio weekend.

Come tradizione la gara di chiusura del Mondiale è stato un appuntamento speciale per Aprilia Racing e per il Gruppo Piaggio: le RS-GP sono scese in gara nella livrea totalmente rossa di (RED), per sostenere l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per combattere la diffusione dell’HIV. Negli ultimi tre anni la collaborazione del Gruppo Piaggio con (RED) ha assicurato più di un milione di giorni di cura per la prevenzione della trasmissione alla nascita del virus da madri a figli.

MOTO2

Il Team Federal Oil GresiniMoto2 e Sam Lowes si separano con un risultato positivo nell’ultima gara di Valencia con il britannico che chiude in 10ª posizione la sua performance odierna.

Il passo di gara del 22 avrebbe sicuramente permesso di aspirare a posizioni più importanti, ma la gara ridotta a soli 16 giri ha senza dubbio penalizzato Lowes, tra i migliori questo fine settimana con gomma usata.

Il britannico chiude 16º la sua stagione Moto2 con 66 punti e due quinti posti come miglior risultato (Misano e Aragon).

MOTO3

L’ultima gara della stagione classe Moto3 non si è fatta mancare nulla: start delay a causa di olio in pista, bandiera rossa per un incidente con ben 5 piloti coinvolti e una gara, ridotta a 15 giri (erano 23), terminata da appena 20 piloti sui 31 partenti.

Dura pochissimo la gara Jeremy Alcoba, purtroppo sfortunato protagonista della prima caduta di questo gran premio, iniziata da Tatay e che ha coinvolto altri 4 piloti tra cui il neo arrivato in casa Gresini. Il numero 52, che si era classificato in 19ª posizione, non ha potuto dimostrare il proprio valore in pista anche se avrà modo di rifarsi già questa settimana.

Più fortunato Riccardo Rossi che riesce ad evitare problemi nei primi giri di gara è poi è bravo ad imporre il proprio passo arrivando anche ad occupare l’ottava posizione. Chiude 14º la sua avventura 2019.

Il Team Kömmerling Gresini Moto3 si ritroverà tra meno di 3 giorni sul tracciato di Jerez de la Frontera per i primi test ufficiali con il solo Alcoba presente, mentre Rodrigo continuerà la riabilitazione dopo l’ennesima lesione di questa annata.