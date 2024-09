Martedì 3 settembre la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi hanno ricevuto in Rocca gli atleti del team A-Force Lugo, che stanno ottenendo importanti successi sportivi in giro per l’Italia e non solo. All’incontro era presente anche il responsabile dell’Ufficio Sport del Comune di Lugo, Cristian Zanzi.

L’incontro è nato dal desiderio dell’Amministrazione di complimentarsi con Francesco Amalfi, atleta della palestra che ha ottenuto il pieno di medaglie ai campionati nazionali. All’incontro erano presenti altri atleti del team, l’istruttore Franco Sergiu e il padre di Francesco che da poco si è unito alla squadra per aiutare i ragazzi.

Dopo una breve presentazione da parte dell’istruttore, i ragazzi si sono presentati e hanno raccontato la loro personale esperienza con il jiu-jitsu brasiliano. Tra questi anche Maria Racovit, vincitrice di numerose medaglie e Niang Mbaye, che ha raccontato come lo sport abbia contribuito alla sua maturazione personale, alla disciplina e all’equilibrio.

L’incontro è proseguito con uno scambio di doni tra l’Amministrazione e la squadra come riconoscimento del lavoro reciproco.

L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare i progetti futuri che ha in programma la palestra, tra i quali l’intento di realizzare corsi di difesa personale anche per le donne e la proposta di formazione per le forze dell’ordine.