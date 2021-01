L’Amministrazione comunale di Lugo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ingegner Getulio Bongiovanni, avvenuta nei giorni scorsi.

Bongiovanni, lughese, fu uno dei militari italiani che in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 furono deportati in campi di rieducazione e lavoro tedeschi. Raccontò la sua storia in alcuni incontri, soprattutto con gli studenti, e nel corso di una intervista rilasciata a Gian Luigi Melandri, girata nella biblioteca di Lugo nel 2018. Getulio Bongiovanni è stato inoltre presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna dal 1995 al 1997 e nel 2017 gli era stata conferita l’iscrizione all’Albo d’Onore per l’attività professionale svolta.

“Gli dobbiamo molto – lo ricorda l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo, Anna Giulia Gallegati -, gli siamo grati per la disponibilità che ha dimostrato nel raccontare la sua storia agli studenti delle superiori, ricordando loro l’importanza della libertà che gli venne negata quando fu costretto ad abbandonare gli studi per arruolarsi e andare in guerra. È stato davvero un esempio per tutti noi”.