A Lugo sono proseguiti gli interventi delle tante forze di Protezione Civile e Vigili del Fuoco presenti sul territorio per sgomberare cantine e scantinati, oltre agli svuotamenti degli interrati del centro commerciale Il Globo, del condominio Diamanti e del sottopasso di via Felisio.

Le necessità sono tante e progressivamente si sta cercando di arrivare in tutto il territorio rispondendo anche alle segnalazioni che arrivano al numero attivato dal Comune 0545 299559.

L’attenzione sugli allagamenti si è spostata sulle frazioni di Chiesanuova e di Voltana dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato delle evacuazioni.

Tantissimi i volontari che si sono radunati davanti alla Rocca e che si erano prenotati tramite la piattaforma Volontarisos.it , un centinaio ai quali aggiungere i tanti che non sono stati censiti. Hanno lavorato in città dove ci fosse necessità. È proseguito anche il lavoro al Teatro Rossini, per ripulire e sistemare uno dei gioielli della cultura lughese danneggiato dall’acqua. A questo proposito è stata lanciata una raccolta fondi sul sito gofundme che è già stata rilanciata da artisti come Carlo Vistoli.

L’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori è venuto a Lugo per visitare i luoghi della cultura, a partire da Teatro e Biblioteca.

Il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, con i volontari di Protezione Civile

del suo Comune, ha portato a Lugo un ingente quantitativo di derrate alimentari, acque e prodotti per l’igiene personale, raccolti tra i suoi cittadini. Un gesto di solidarietà nell’ambito del rapporto tra i comuni che fanno parte dell’associazione Città dei Motori.

A Lugo, in linea con la decisione dei sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le scuole saranno chiuse fino a nuova comunicazione. Domani in città inizieranno i sopralluoghi sugli edifici scolastici per verificare la sicurezza.