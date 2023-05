Sono entrate nel vivo le operazioni della Colonna Mobile della Protezione Civile lombarda, che affiancata dal Gruppo comunale di Protezione civile ha eseguito sopralluoghi e interventi. Si proseguirà nei prossimi giorni nelle zone colpite man mano che si assorbiranno gli allagamenti. Nel pomeriggio si è riunito il Centro operativo comunale (Coc) per fare un punto.

Sempre nel pomeriggio la sindaca di Bagnacavallo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni si è collegata con il Centro coordinamento servizi (Ccs) della Prefettura per illustrare la situazione nel territorio dell’Unione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, al presidente della Regione Stefano Bonaccini e al presidente della Provincia Michele de Pascale.

Fermo restando l’obbligo di evacuazione o di permanenza ai piani superiori per la popolazione individuata nelle ordinanze precedenti, una nuova ordinanza consente l’accesso alle aziende e le attività lavorative presenti nell’area industriale e artigianale di Bagnacavallo (ad eccezione di via Caduti sul Lavoro che è tuttora allagata): vi possono accedere per effettuare le operazioni di pulizia il personale e i collaboratori autorizzati dal datore di lavoro.

Resta critica la situazione di Villanova, dove ci sono ancora diverse zone allagate che coinvolgono case e allevamenti. La situazione purtroppo è complicata in particolare per una porcilaia, in quanto l’acqua è ancora così alta da impedire alla proprietà di trasferire gli animali.

Hera sta programmando il ritiro dei rifiuti ingombranti presso le aziende e le abitazioni nei prossimi giorni. Le date verranno indicate non appena disponibili.

Sono partiti, tra questa mattina e il primo pomeriggio, oltre cento volontari per iniziare i primi interventi di pulizia e ripristino. Nei prossimi giorni saranno caricati sul portale www.volontarisos.it ulteriori turni per prestare il proprio servizio.

Si raccomanda a tutte le persone che vogliono partecipare alle attività di volontariato di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile: è importante non intralciare le operazioni di sgombero di strade e fossi per consentire nel più breve tempo possibile alle persone e agli imprenditori di rientrare in abitazioni e aziende.

Anche per la giornata di domani, lunedì 22 maggio, è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali.

Sempre per domani è stata emanata un’allerta rossa per criticità idraulica.

Si ricorda che per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo per richiedere l’intervento dei volontari nella propria abitazione o nella propria azienda basta chiamare il Comune al numero 0545 1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo