Per consentire il posizionamento di una gru presso il fabbricato posto in via Cento 106 la strada sarà chiusa dalle 8.30 del 24 novembre alle 18 del 26 novembre nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Cardinal Massaia (eccetto i residenti di via Cento nel tratto compreso tra via don Minzoni e vicolo Trisoli, che potranno entrare e uscire utilizzando vicolo Trisoli). S arà in vigore divieto di sosta con rimozione coatta dal civ. 85 al civ. 67 e dal civ. 116 al civ. 84 per agevolare le manovre di ingresso e di movimentazione della gru.

Sarà invertito il senso di marcia di via Cardinal Massaia, con accesso da viale Bertacchi e uscita in via Cento svoltando a sinistra all’intersezione con la via Cento stessa.

Solo per la mattina di giovedì 24/11/22 l’accesso dei genitori che portano i bambini alla scuola Garibaldi sarà garantito con l’attuale viabilità accedendo da via Cento, mentre per l’uscita i genitori dovranno avvalersi della nuova viabilità e cioè accedendo in via Cardinal Massaia da viale Bertacchi (alla scuola Garibaldi è stato inviato un volantino che è stato distribuito ai genitori per l’adeguata e necessaria informazione).

Via don Minzoni, invece, nel tratto compreso tra viale Bertacchi e via Cento, sarà a fondo chiuso con accesso e uscita dalla medesima via.