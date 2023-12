L’Ordine degli Architetti di Ravenna compie 100 anni: serata dedicata all’alluvione

Cent’anni per l’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, nato nel 1923. L’importante anniversario verrà celebrato a Bagnacavallo, in una serata al Teatro Goldoni, gratuita e aperta al pubblico, dal titolo “Alluvione. L’architettura rivela la sua visione” per iniziare a condividere conoscenze, informazioni e riflessioni sugli eventi di maggio. Ospiti speciali: l’attrice Matilde Vigna e il Presidente Nazionale degli Architetti Francesco Miceli