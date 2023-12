Tre titoli d’opera con protagoniste donne al confronto con un mondo a misura d’uomo e tre appuntamenti danza per esplorare i confini tra visibile e invisibile, umano e post-umano: i biglietti della Stagione d’Opera e Danza 2024 del Teatro Alighieri di Ravenna sono disponibili da lunedì 18 dicembre, alle 10, presso la Biglietteria del Teatro Alighieri (anche telefonicamente e online su teatroalighieri.org), gli IAT di Ravenna e Cervia e tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna. Il cartellone Opera si apre con gli intrighi de L’incoronazione di Poppea di Monteverdi, nella produzione firmata da Pier Luigi Pizzi con l’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua diretta da Antonio Greco (19, 21 gennaio), a cui seguono i capricci del desiderio de Il turco in Italia di Rossini, con Roberto Catalano alla regia e Hossein Pishkar alla guida dell’Orchestra Cherubini (1, 3 marzo), e la Turandot di Puccini diretta da Giuseppe Frigeni, con Marco Guidarini sul podio della Toscanini (12, 14 aprile). L’itinerario Danza si inaugura invece con la Company Wayne McGregor e Autobiography, che sconvolge la tradizione intrecciando coreografia, intelligenza artificiale e codice genetico (10, 11 febbraio). Il Nuovo Balletto di Toscana presenta The Red Shoes fresco di debutto, rilettura della fiaba di Andersen nel variegato linguaggio del coreografo Philippe Kratz (16, 17 marzo), mentre con il suo SpellBound Contemporary Ballet, Mauro Astolfi propone L’arte della fuga ispirata al capolavoro di Bach (20, 21 aprile).

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri – tel. 0544 249244 – www.teatroalighieri.org

Abbonamenti Opera da 35 a 100 Euro, Danza da 27 a 75 Euro

Dal 18 dicembre biglietti singoli (Opera da 15 a 45 Euro, Danza da 10 a 30 Euro)

Under 18: 5 Euro; Carta Giovani Nazionale 18-35 anni (platea e palchi): Opera 20 Euro, Danza 15 Euro