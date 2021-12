Grazie al coinvolgimento dell’Assessore allo sport del Comune di Ravenna, alla disponibilità dei dirigenti e delle squadre di OraSì Basket Ravenna e di Consar RCM Porto Robur Costa 2030, domenica 12 e 26 dicembre i volontari Telethon saranno in campo al Pala de André con i loro cuori di cioccolato per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Un impegno che Vogliamo perseguire insieme per arrivare alla cura di sempre più malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono.

Senza Telethon e senza il vostro aiuto le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate. La rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura.

Telethon sarà presente al Pala de André con un punto informativo e di raccolta in occasione delle prossime partite casalinghe delle due squadre:

domenica 12 dicembre, alle 18: OraSì Ravenna-San Giobbe Chiusi.

domenica 26 dicembre, alle 18: Consar RCM Ravenna-Gas Sales Piacenza.

Si può sostenere Telethon anche con:

– un versamento sul C/C bancario n. 11942

IBAN: IT84D0100503215000000011942

Causale: Donazione liberale (nome) – Volley Ravenna – Basket Ravenna

– un SMS SOLIDALE AL 45510

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, e Tiscali (5 o 10 euro).